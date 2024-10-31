Buca Metrosu'nda Tarihi Anlar: TBM'ler Işığa Ulaştı - Son Dakika
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Buca Metrosu'nda Tarihi Anlar: TBM'ler Işığa Ulaştı

İzmir'de Buca Metrosu inşaatında önemli bir aşama kaydedildi. Buca Koop İstasyonu'ndan kazıya başlayan iki tünel açma makinesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe İstasyonu'na ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tünel açma işlemlerinin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini duyurdu.

31.10.2024 22:51
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Buca Metrosu'nda tarihi gün

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesinin, kendi kaynaklarıyla yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu'nda önemli bir eşik daha aşıldı. Buca Koop İstasyonu'ndan kazıya başlayan iki tünel açma makinesi (TBM), aynı anda Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe İstasyonu'nda ışığı gördü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Buca Metrosu'nun bir an önce İzmirlilerle buluşması için sabırsızlanıyoruz. Gelecek yılın sonuna kadar tünel açma işleminin bitirilmesini hedefliyoruz. Sonra en hızlı şekilde hatlar döşenecek ve istasyonlar yapılacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay göreve başladığında tünel kazıları yüzde 2 seviyesinde olan, hızlı çalışmalarla yüzde 35 seviyesine ulaşan Buca Metrosu'nda tarihi bir gün yaşandı. Hem General Asım Gündüz hem de Buca Koop istasyonlarında dört tünel açma makinesinin çalıştığı Buca Metrosu'nda önemli bir aşama daha kaydedildi. Buca Koop İstasyonu'ndan 15 Nisan'da kazmaya başlayan ilk TBM ile 13 Mayıs'ta kazmaya başlayan ikinci TBM, ilerlemelerini tamamlayarak Buca Koop ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe istasyonunu birbirine bağladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bürokratları ve şantiye personeliyle tarihi ana tanıklık etti.

Tugay: Hayata geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz

Başkan Tugay, "Buca Koop'tan kazmaya başlayan iki TBM gün yüzüne çıktı, istasyona ulaştı. Buradan da Hasanağa İstasyonu'na gidecek. Çalışmalar hızla ilerliyor. Şu an için her şey yolunda. Buca Metrosu'nun bir an önce hayata geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar tünel açma işleminin bitirilmesini hedefliyoruz. Sonra en hızlı şekilde hatlar döşenecek ve istasyonlar yapılacak" dedi.

Yüzde 35'e ulaşıldı

Üçyol-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında, 13,5 kilometrelik hatta hizmet verecek Buca Metrosu'nda, iki tüp halinde olacak tünellerin içinde TBM'ler hızla yollarına devam ediyor. İlki 22 Ocak 2024 tarihinde çalışmaya başlayan tünel açma makinelerinin ikincisi 4 Mart 2024 (TBM-2), üçüncüsü 15 Nisan 2024 ve üçüncüsü 13 Mayıs 2024'te hatta indi. Buca Koop İstasyonu'ndan 15 Nisan'da kazmaya başlayan TBM-3 1460 metre; 13 Mayıs'ta kazmaya başlayan TBM-4 ise 1430 metre ilerleyerek Buca Koop ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe istasyonlarını birbirine bağladı. General Asım Gündüz İstasyonu ile Üçyol İstasyonu arasında ise TBM-1 2074 metre, TBM-2 1846 metre tünel açtı. Buca Metrosu'nda toplamda 6 bin 810 metre tünel açılarak, inşaatta yüzde 35 ilerleme sağlandı. İstasyonlarda da kazık imalatları devam ediyor.

Günlük 400 bin yolcu

Üçyol, Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonlarının bulunduğu Buca Metrosu, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan mevcut metro hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile Şirinyer'de entegre olacak. Bu hat üzerinde tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. Buca'nın en uzak mahallesi Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 15 dakikaya inecek. Buca Metrosu'nun, vagon alımlarıyla birlikte 765 milyon Euro'ya tamamlanacağı öngörülüyor. Hat işletmeye açıldığında günlük yolcu sayısının 400 bin olması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Buca Metrosu'nda Tarihi Anlar: TBM'ler Işığa Ulaştı - Son Dakika

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