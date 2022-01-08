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Buca'nın trafiğini rahatlatacak ikinci müjde geldi - Son Dakika

Buca'nın trafiğini rahatlatacak ikinci müjde geldi

08.01.2022 15:21
Buca'nın trafiğini rahatlatacak ikinci müjde geldi

İzmir'in trafik yükünü en fazla üstlenen ilçelerden biri olan Buca'ya bir haftada iki müjdeli haber geldi.

İzmir'in trafik yükünü en fazla üstlenen ilçelerden biri olan Buca'ya bir haftada iki müjdeli haber geldi. Buca Metrosu için ilk kazmanın 14 Şubat'ta vurulacağı yönünde açıklamaların ardından, Ankara'dan da Adnan Kahveci Caddesi'ni kesintisiz ulaşıma kavuşturacak imar yolunun açılacağı haberi geldi. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Bu yol ulaşıma açıldığında Menderes Caddesi'ndeki trafik yükünü hafifleterek, hemşehrilerimizin ulaşımda yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmış olacağız" dedi.

Buca ilçesinin trafiğini rahatlatacak müjdeler üst üste geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Metrosu için ilk kazmanın 14 Şubat'ta vurulacağını açıklamıştı. Soyer'in bu açıklamasının ardından, Adnan Kahveci Caddesi'ni kesintisiz ulaşıma kavuşturacak imar yoluyla ilgili açıklama geldi.

"Ankara'dan müjdeli haberimiz geldi. İmar yolu çok yakın zamanda açılacak"

Adnan Kahveci Caddesi'ndeki imar yoluyla ilgili de gün saydıklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Bucamız için güzel haberleri birbiri ardına almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz birçok defa E tipi cezaevinin artık dünyada kullanılmayan bir sistem olduğunu, bir an önce Buca'dan kaldırılması gerektiğini dile getirmiştik. Cezaevinin kaldırılmasıyla birlikte Buca'nın en büyük sorunlarından birisi olan trafik sorunuyla ilgili tarihi bir dönemece girdik. Jandarma lojmanlarından kaynaklı kesintiye uğrayan Adnan Kahveci Caddesi'nin kesintisiz ulaşıma açılmasını istiyorduk. Bu anlamda ortak akılla yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde olumlu gelişmeler yaşadık. Ankara'dan müjdeli haberimiz geldi. İmar yolu çok yakın zamanda açılacak" dedi.

Yol trafik yükünü hafifletecek

Buca'nın ulaşımdan kaynaklı sorunlar nedeniyle hak ettiği noktaya gelemediğini belirten Başkan Kılıç, "Bu yol da ulaşıma açıldığında Menderes Caddesi'ndeki trafik yükünü hafifleterek, hemşehrilerimizin ulaşımda yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmış olacağız. Yaya yollarımızda da yaptığımız düzenlemeleri sürdüreceğiz. Bu nedenle hem metro hem imar yolu projelerini çok önemsiyoruz. Her iki proje ile beraber ulaşım artık kentimizde sorun olmaktan çıkacak ve kentimiz büyük bir atılım gerçekleştirme potansiyeline kavuşacaktır. Emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz" diye konuştu. - İZMİR

Buca'nın trafiğini rahatlatacak ikinci müjde geldi

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Erhan Kılıç, Ankara, İzmir, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Buca'nın trafiğini rahatlatacak ikinci müjde geldi - Son Dakika


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