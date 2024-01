Buharkent'in temizliği kadınlara emanet

AYDIN - Aydın merkeze en uzak ilçeler arasında yer alan Buharkent'te Park ve Bahçeler Müdürlüğü başta olmak üzere birçok bölümde iş yükünü kadınlar sırtlıyor.

Özverileri, üretkenlikleri, disiplinli ve titiz çalışmaları ile hem evlerinde hem de işlerinde başarının adı olan kadınlar ilçenin temizlenmesinden yeşil alanların oluşturulmasından bakımlarına kadar birçok alanda kadınların istihdam edildiği Buharkent Belediyesi'nin de baş tacı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü başta olmak üzere belediyenin birçok biriminde istihdam edilen kadınlar her alanda her taşın altından başarı ile çıkarak ilçe halkının da takdirini kazanıyor.

"Buharkent'in temizliğini bayanlara emanet ettik"

Fidan dikiminden parkların bakımına, hizmet binalarının temizliğinden sokakların temizliğine kadar her alanda ilçenin pırıl pırıl olması için çalışan kadınlar ile büyük gurur duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Buharkent Belediyesi olarak biz temizlik işlerinde yoğun olarak bayan arkadaşlarımızla bu işi yürütüyoruz. Yani şunu diyebiliriz 'Buharkent'in temizliğini bayanlara emanet ettik.' Gerçekten ben kendilerinden çok memnunum. Bayan gözüyle görmek, onların hassasiyetleri ile bu işlerle uğraşmak çok farklı oluyor. Çünkü her taraf pırıl pırıl çok şükür. Ben kendilerine çok teşekkür ve tebrik ediyorum. Gerçekten özveriyle çalışıyorlar. Bütün sokaklarımızda bayanları herkes görüyor. Onlar da vatandaşlarımız da son derece memnunlar. Onlar da takdir ediyorlar. Biz de kendilerinden çok memnunuz. Her taraf onlar sayesinde pırıl pırıl" dedi.

"Buharkent'in temizliği bizlere emanet"

Belediyenin Park ve bahçeler Müdürlüğü'nde 9 kadın çalışan olarak gün boyu ilçenin hemen hemen her alanında hizmet verdiklerini ifade eden kadın çalışanlar ise "Buharkent Belediyesi Park Bahçe ve Temizlik İşlerinin 9 bayan personeli olarak Buharkent'in temizliğini yapıyoruz. Başkanımız da kadınların gücünün farkında olduğu için kadınlara çok fazla istihdam sağlıyor. Bölgemizdeki ilçelerinin nüfusu oranıyla baktığımızda Buharkent Belediyesi olarak bayan çalışanların sayısı oldukça fazla. Başkanımıza bizlere desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Buharkent'in temizliği bizlere emanet. Park bahçe ekibi olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Zaten kadın olarak hepimiz birer birey olarak güçlüyüz ama hep beraber ekip olarak çok daha güçlüyüz. Tüm bunlar başkanımızın sayesinde" diye konuştular.