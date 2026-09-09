Buharkent Kaymakamı Haydaroğlu, Jandarma Komutanlığında Güvenlik Brifingi Aldı

Buharkent Kaymakamlığı görevine atanan Mehmet Halit Haydaroğlu, atanmasının ardından Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında ilçedeki görevine başlayan Buharkent Kaymakamı Mehmet Halit Haydaroğlu, ilçedeki kamu kurumlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Haydaroğlu, burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İlçe Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Haydaroğlu'na ilçedeki güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında brifing verildi. Haydaroğlu, yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.