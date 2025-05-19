Buharkent\'te 19 Mayıs etkinliklerle kutlandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. İlçedeki stadyumda gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Buharkent'teki kutlama programı, öğrencilerin gösterileri, okunan şiirler ve çeşitli sportif etkinliklerle renklendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kutlamalara katılan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve kıymetli hemşehrilerimizle bayramımızı büyük bir coşkuyla kutladık. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlik Haftası münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda başarı gösteren tüm gençlerimizi gönülden kutluyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN