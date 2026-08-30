Buharkent\'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında, 30 Ağustos 1922 tarihinde Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kesin zaferle sonuçlanmasının 104. yıl dönümü dolayısıyla Buharkent'te çeşitli programlar düzenlendi. Kutlamalar kapsamında ilk olarak Buharkent Kaymakamlığı makamında Tebrikat Töreni gerçekleştirildi. Kaymakam Mehmet Halit Haydaroğlu'nun ev sahipliğindeki törene; Belediye Başkanı Mehmet Erol, gaziler, siyasi parti ilçe başkanları, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Ardından Hükümet Konağı önünde Çelenk Sunma Töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirildi. Programda öğrenciler tarafından şiirler de okundu. Törenlerin ardından ilçe şehitliği ziyaret edildi. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek şehitler için dualar edilmesi ile son buldu.