Buharkent'te İlek Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Buharkent'te İlek Denetimleri Sürüyor

Buharkent\'te İlek Denetimleri Sürüyor
08.06.2026 12:22
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İlçe Tarım Müdürlüğü, belgesiz ilek kullanımına karşı üreticileri uyardı, denetimler devam ediyor.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, incir üretiminin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için ilek pazarında denetimler aralıksız devam ederken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de üreticileri 'belgesiz ilek' kullanımına karşı uyardı.

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kurulan ilek pazarında günlük kontroller yapılırken, incir üretiminde verim ve kaliteyi doğrudan etkileyen ileklerin kayıt dışı ve belgesiz şekilde satışına izin verilmiyor. Yetkililer, ileklerin özellikle ilekleme döneminde bahçeler arasında hastalık ve zararlıların taşınmasında kritik rol oynadığına dikkat çekti. Bu kapsamda incir üretimini tehdit eden İncir Siyah Sineği (Silba adipata) ile Fusarium kaynaklı meyve ve dal hastalıklarının yayılım riskine karşı kontrollerin sıklaştırıldığı belirtildi.

Denetimlerde, ileklerin temin edildiği ilçelerin ilçe tarım müdürlüklerinden alınmış 'bitki sevk/nakil belgesi' bulunmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı. Belgesiz ve menşei belli olmayan ileklerin satışına ise kesinlikle izin verilmiyor.

Üretici ve satıcıya uyarı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere de önemli tavsiyelerde bulundu. Açıklamada, ileklerin mutlaka güvenilir ve kayıtlı kaynaklardan temin edilmesi gerektiği vurgulanırken, bulaşık olduğu düşünülen ürünlerin kullanılmaması istendi. Üreticilere ayrıca, satın alma sırasında ürünün geldiği bölge ve belgelerinin mutlaka sorgulanması çağrısı yapıldı.

"Sağlıklı üretim için iş birliği şart"

Yetkililer, incir üretiminde kalite ve verimliliğin korunması için üretici, satıcı ve kurumların birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, "Belgesiz ilek almayın, sağlıklı üretimi destekleyin" mesajını verdi. Öte yandan Buharkent'te sürdürülen denetimlerin de ilek sezonu boyunca devam edeceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Buharkent'te İlek Denetimleri Sürüyor - Son Dakika

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