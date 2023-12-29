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Buharkent'te motosiklet kazası: Yola savrulan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Buharkent'te motosiklet kazası: Yola savrulan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 24 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Kazada, motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı ve yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

29.12.2023 - 10:28,
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Buharkent'te motosiklet kazası: Yola savrulan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın- Denizli Karayolu üzeri Çağlayan Deresi Köprüsü üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Melik Özen yönetimindeki 20 V 7337 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletten düşen Özen ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özen'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, şahsın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Buharkent\'te motosiklet kazası: Yola savrulan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Buharkent'te motosiklet kazası: Yola savrulan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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