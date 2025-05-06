Buharkent'te 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' Buluşması Gerçekleşti - Son Dakika
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Buharkent'te 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' Buluşması Gerçekleşti

Buharkent\'te \'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor\' Buluşması Gerçekleşti

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' programının dördüncüsünde, Belediye Başkanı Mehmet Erol, Feslek ve Gelenbe Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorunları dinleyip çözümler aradı.

06.05.2025 09:51  Güncelleme: 09:54
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' buluşmalarının dördüncüsü Feslek ve Gelenbe Mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Belediye hizmetlerinin halkla iş birliği içinde şekillenmesini sağlamak ve sorunlara yerinde, hızlı çözümler üretmek adına Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol tarafından başlatılan ve vatandaşla doğrudan iletişimi hedefleyen 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' programının dördüncüsü düzenlendi. Feslek ve Gelenbe Mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Başkan Erol mahalle halkıyla bir araya gelerek talepleri dinleyip, sorunlara birlikte çözüm aradı.

Başkan Erol konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programında Feslek ve Gelenbe Mahallemizde hemşehrilerimizle buluştuk. Dertleştik, dinledik, yapılan hizmetlerimizi değerlendirdik ve gelecekteki projelerimizi konuştuk. Katılıp, görüş ve önerilerini sunan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Rabbim muhabbetimizi daim etsin" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Buharkent'te 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' Buluşması Gerçekleşti - Son Dakika

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