Buharkent\'te bozulan yollar yenileniyor

Buharkent Belediyesi'nin altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yol ve sokaklarda başlattığı düzenleme ve onarım çalışmalarını aralıksız sürerken, Belediye Başkanı Mehmet Erol İstiklal Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Buharkent'te gerçekleştirilen altyapı yatırımlarının ardından özellikle yol kaplamalarında meydana gelen bozulmaların giderilmesi amacıyla harekete geçen Buharkent Belediyesi, sahaya indi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, yüklenici firma tarafından yol düzenleme ve onarım işlemleri sürdürülüyor. İstiklal Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Erol, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen yol sorunlarının kalıcı şekilde çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Başkan Erol, altyapı çalışmaları sonrası bozulan yolların uzun ömürlü ve dayanıklı bir şekilde yenileneceğini belirterek, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini vurguladı. - AYDIN