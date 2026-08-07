Bulanık’ta Halk Günü Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Bulanık’ta Halk Günü Toplantısı Yapıldı

Bulanık’ta Halk Günü Toplantısı Yapıldı
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Bulanık'ta Kaymakam Koşansu, vatandaşların taleplerini dinledi ve anında çözümler üretti.

Muş'un Bulanık ilçesinde vatandaşların sorun, talep ve şikayetlerini doğrudan yetkililere ilettiği 'halk günü' toplantısı, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu başkanlığında gerçekleştirildi.

Bulanık Kaymakamlığı makam odasında düzenlenen toplantıda Kaymakam Koşansu, vatandaşlarla birebir görüşerek günlük yaşamlarını etkileyen sorunları, beklentileri ve talepleri dinledi. İlçe kurum müdürlerinin de katıldığı kabulde, vatandaşların ilettiği konular dikkatle not alındı. Kaymakam Koşansu, toplantıya katılan vatandaşları ayakta karşılayarak yakından ilgilendi.

"Amacımız vatandaşımızı dinlemek ve çözüm üretmektir"

Toplantıda konuşan Kaymakam Koşansu, vatandaşlarla bir araya gelmenin önemine değinerek, "Bugün de vatandaşlarımıza kaymakamlık makamının kapısını açarak, burada sıcak bir ortamda bir aradayız. Amacımız vatandaşımızı dinlemek, derdine ortak olmak ve çözüm üretmektir. Bu ilçede kimsenin kendini yalnız hissetmesini istemiyoruz. Kapımız da, gönlümüz de size her zaman açık" dedi.

"Talepler için anında talimat verildi"

Toplantı boyunca sosyal destek, yol-altyapı çalışmaları, eğitim talepleri ve sağlık hizmetlerine erişim gibi konularda iletilen başvurular için Kaymakam Koşansu tarafından ilgili kurumlara anında talimatlar verildi. Bazı sorunların yerinde incelenmesi amacıyla ekiplerin aynı gün içerisinde saha çalışması yapması planlandı. Koşansu, "Açık kapı, Milletin kapısı" uygulamasının ilçe genelinde aktif şekilde sürdürüldüğünü ve vatandaşların taleplerinin hızlı ve kayıtlı bir şekilde çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Doğrudan ilçe mülki idare amiri ile görüşme imkanı bulan vatandaşlar ise gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti belirterek kendilerini rahat bir ortamda ifade edebildiklerini dile getirdi.

Görüşlerin alınmasının ardından sona eren Halk Günü toplantılarının düzenli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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