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Bulanık'ta yoğun kar yağışı sonrası kapanan 56 köy yolunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Bulanık'ta yoğun kar yağışı sonrası kapanan 56 köy yolunda çalışmalar sürüyor

Muş'un Bulanık ilçesinde gece başlayan kar nedeniyle 56 köy yolu ulaşıma kapandı. Bulanık Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde yolları açık tutmak için çalışma başlattı. Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

24.01.2024 - 14:53,  Güncelleme: 15:09
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Bulanık'ta yoğun kar yağışı sonrası kapanan 56 köy yolunda çalışmalar sürüyor

MUŞ - Muş'un Bulanık ilçesinde gece başlayan kar nedeniyle 56 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bulanık Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde yolları açık tutmak için çalışma başlattı. Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Bulanık Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, dün akşamdan beri devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde ve köylerde çoğu yolu kapattığını belirterek, "Bulanık Belediyesi olarak 50 personel, 3 kepçe, 2 greyder ve bir kamyon ile sahadayız. Sabahın erken saatlerinde kaldırımları ve yol kenarlarını açma çalışmalarına başladık. İnşallah kısa sürede bitirmeye çalışacağız. Yoğun kar yağışı ile birlikte bütün ekiplerimizle çalışmaya başladık. Vatandaşlarımız normal hayatlarına geri dönmeleri için ivedi bir şekilde tüm ekiplerimizle çalışmalara devam ediyoruz. Ayrıca 56 köy yolu kapalıdır. Sabahın erken saatlerinde üç adet loder, üç kepçe, 1 greyder, üç bıçaklı kamyon ile vatandaşlarımızın rahatça yaşamlarını sürdürmeleri, hayatlarına kaldıklarını yerde huzurlu bir şekilde devam etmeleri için çalışıyoruz" dedi.

Bulanık\'ta yoğun kar yağışı sonrası kapanan 56 köy yolunda çalışmalar sürüyor
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bulanık'ta yoğun kar yağışı sonrası kapanan 56 köy yolunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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