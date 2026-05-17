Bulgaristan, 2026 Eurovision'u Kazandı

17.05.2026 11:59
Bulgaristan, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olurken, İsrail protesto edildi.

Avusturya'da düzenlenen 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nın galibi Bulgaristan oldu. Yarışmaya katılan İsrail, Viyana sokaklarında ve yarışmanın düzenlediği salonda protesto edildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bu yıl 70'incisi düzenlenen 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nın galibi belli oldu. Kazanan, halk oylaması ve jürilerin puanları toplandıktan sonra "Bangaranga" adlı şarkıyı seslendiren Bulgaristan temsilcisi Dara oldu.

Dünyanın en büyük canlı müzik yarışması olan gösterişli şölen, İsrail'in katılımı nedeniyle düzenlenen protestolar ve boykot eylemlerinin gölgesinde kaldı. Büyük finalde 24 yarışmacıyı geride bırakan Dara, organizatörler tarafından "Ülkesindeki en tanınmış pop müzisyenlerinden biri. Kendine özgü sesi, güçlü sahne hakimiyeti, sınır tanımayan tür harmanlamasıyla çağdaş Bulgar pop müziğinin imajını şekillendiren bir sanatçı" ifadeleriyle tanımlandı.

Bulgaristan'ın ilk galibiyeti

Bulgaristan'ın ilk kez birinciliğe ulaştığı yarışmada ikinci sırayı, Gazze'de işlenen savaş suçları, işgal ve soykırım nedeniyle katılımı protestolara neden olan İsrail aldı. İsrail'i, Romanya, Avustralya ve İtalya takip etti. Yarışmada Almanya 23'üncü, İngiltere ise 25'inci sırada yer aldı.

İsrail ekibi yuhalandı

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ablukası nedeniyle İsrail'e duyulan tepki, şarkı yarışmasının sanattan ziyade boykot ve protestolarla anılmasına neden oldu. İsrail temsilcisi Noam Bettan, sahne aldığı sırada izleyicilerin açtığı Filistin bayraklarıyla protesto edildi. Yarışmanın sonunda İsrail'in oyları açıklanırken İsrail ekibinin salondaki çok sayıda izleyici tarafından yuhalandığı görüldü.

İsrail nedneiyle 5 ülkeden boykot

İsrail'in katılımına izin verilmesi, yarışmanın İspanya, İrlanda, Hollanda, İzlanda ve Slovenya tarafından boykot edilmesine neden oldu. Boykot nedeniyle bu yılki yarışmaya katılım, 2003 yılından bu yana en düşük seviyede gerçekleşerek 35 ülke katılımıyla yapıldı ve final gecesinde sadece 25 ülke yarıştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cuma günü sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Viyana'da olmayacağız. Ama inancımız, tarihin doğru tarafında yer alıyor olduğumuz" ifadelerini kullanmıştı.

Filistin'in ardından Lübnan'daki savaş suçları ve işgal nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan İsrail, boykotu kınayarak ülke aleyhinde küresel bir karalama kampanyası yürütüldüğünü savundu.

Viyana'da halk sokağa döküldü

Final gecesinden saatler önce Viyana'da yüzlerce kişi sokağa dökülerek, "Özgür Filistin" ve "Eurovision'ı boykot edin" sloganları attı. Polisin yoğun güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen protesto sırasında göstericiler, Rusya'nın 2022'de yarışma dışı bırakılırken İsrail'in dokunulmazlığına tepki gösterdi. "Soykırımı kutlamayın" pankartları taşınan protestoda göstericiler, Eurovision'ı İsrail'in Gazze'deki eylemlerini normalleştirmekle suçladı.

Filistin'in Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Shafi, protestoculara hitabında İsrail'in yarışmaya katılımının, "sanat, kültür, müzik ve insanlığa hakaret olduğunu" söyledi.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın 70 yıllık tarihindeki en büyük boykot öncesinde geçtiğimiz ay binden fazla sanatçı, açık bir mektup yayınlayarak hayranlarını Eurovision'ı boykot etmeye çağırmıştı.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard da Avrupa Yayın Birliği'ni (EBU) İsrail'in yarışmaya katılımasına izin verdiği için kınamıştı. Callamard, "EBU, Rusya örneğinde yaptığı gibi İsrail'i de Eurovision'dan men edebilmeliydi. Bunun yapılmaması korkaklık göstergesidir. İsrail söz konusu olduğunda uygulanan çifte standartların bir örneğidir" demişti. - VİYANA

Kaynak: İHA

