Bulgaristan'ın Ardino Belediye Başkanı Nilüfer Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Bulgaristan'ın Ardino Belediye Başkanı Nilüfer Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Bulgaristan\'ın Ardino Belediye Başkanı Nilüfer Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

Bulgaristan'ın Kırcali şehrine bağlı Ardino şehrinin Belediye Başkanı İzzet Şaban ve beraberindeki heyet Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. İki kent arasındaki dostluğa dikkat çeken Başkanlar, bağların daha da güçleneceğini vurguladı.

26.04.2024 12:13  Güncelleme: 12:23
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Bulgaristan'ın Kırcali şehrine bağlı Ardino şehrinin Belediye Başkanı İzzet Şaban ve beraberindeki heyet Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. İki kent arasındaki dostluğa dikkat çeken Başkanlar, bağların daha da güçleneceğini vurguladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Halk Evi'ndeki makamında Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban'ı kabul etti. Ardino Meclis Başkanı Sezgin Bayram ile Hak ve Özgürlükler Partisi Ardino İlçe Başkanı Şahin Bayram'ın da eşlik ettiği ziyarette Başkan İzzet Şaban, Şadi Özdemir'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

İki kent arası dostluğa dikkat çeken Başkan İzzet Şaban, "Görevinizde size ve ekibinize başarılar dilerim. Bu tür kurumlarda başkanlar değişebilir ama dostluklar kalıcıdır. Bursa'da Balkanlar'dan çok sayıda hemşerimiz var. Bundan sonra da iki kent arasında ortak çalışmalar devam edecektir" dedi.

Ziyaret için teşekkür eden Başkan Şadi Özdemir, kardeş belediyelerin desteğini görmenin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirtti. Nilüfer halkının verdiği destek ve sorumluluğun bilincinde olduklarını belirten Şadi Özdemir, "31 Mart'taki yerel seçimlerde elde ettiğimiz başarıda Balkan göçmenlerinin büyük desteği var. Bundan sonra da dayanışmamız ve ilişkilerimiz devam edecek. Balkan göçmenlerinin sorunlarını taleplerini biliyoruz. Elimizden geldiğince Nilüfer halkının beklentilerine cevap vererek en iyi hizmeti sunmaya gayret göstereceğiz" diye konuştu.

Ziyaret sonunda her iki başkan da birbirlerine günün anısına hediye vererek görevlerinde başarı dileğinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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