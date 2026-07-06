Bulunan Telefonun Peşinde: Hataylı Adamın Mücadelesi - Son Dakika
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Bulunan Telefonun Peşinde: Hataylı Adamın Mücadelesi

Bulunan Telefonun Peşinde: Hataylı Adamın Mücadelesi
06.07.2026 10:15
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Ahmet Gezginci, unuttuğu telefonu sahibine ulaştırmak için günlerdir çaba gösteriyor.

Hatay'da aracına aldığı gencin unuttuğu telefonu sahibine ulaştırmak için günlerdir çaba gösteren Ahmet Gezginci, telefonda önemli dosyaların ve hatıraların var olabileceği ihtimaliyle değerli olduğunu söyledi.

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Gezginci, geçtiğimiz cumartesi günü Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'ndeki Gözde düğün salonundan gelirken yol kenarında gördüğü iki genci, araca alarak gidecekleri yere bırakmak istedi. Yardımcı olmak amacıyla genç yolcuları aracına alan Gezginci, onları Gümüşgöze Mahallesi'ne indirdikten sonra yoluna devam etti. Olaydan bir gün sonra Gezginci, aracını yıkamaya verdi. Oto yıkamacı aracı temizlerken arka koltukta, gri renkte bir telefon fark etti. Gezginci, telefonu alıp şarjını doldurduktan sonra ekranda yazan 'Süleyman Mersin' adlı kişiyi sosyal medyada bulmaya çalıştı ancak sonuç alamadı. Telefonun puk kodunu sorması üzerine sahibine ulaşamayan Gezginci, telefonun sahibine ulaşmak istiyor.

"Önemli olan fiyatı değil ama içerisindeki dosyalardır veya fotoğraflardır"

Aracına aldığı gencin unuttuğu telefonu sahibine ulaştırmak için günlerdir çaba gösteren Ahmet Gezginci, "Geçen hafta arabaya binen iki tane genci, defne ilçesindeki düğün salonundan iki genci aldım. Gençlerden biri telefonunu arabanın arka koltuğuna düşmüştü. Diğer gençte zaten yanıma bindi. Yanıma binmiş, görmüş olsaydım direkt teslim ederdim. Arkada olduğu için ben oto yıkamacının olduğunu şüphelendim. Cumartesi günü arabayı yıkamaya vermiştim. Çünkü yıkamacıya sorduğumda böyle bir telefonum yok dedi. Büyük ihtimalle de benim arabaya binen gençlerden birine ait telefondu. Biz telefonu bulduğumuzda kapalı bir konumdaydı. Eve geldim ve cumartesi akşamı telefon açmak istedim. Yalnız açamadım, şarjı bitmişti ve şarja taktık. Telefon ekranında Süleyman Mersin adında bir yazı gördük. Ben sosyal medyadan arkadaşı bulmaya çalıştık ama bulamadım. Sosyal medyada aynı isimlere birkaç kişiye istek attım ama geri dönüş alamadım. Cumartesi günüydü zannedersem spor salonuna gidiyorlardı. Düğün salonundan aldım onları Gümüşgöze Mahallesi'ne bıraktım. Telefonunun sahibinin ulaşmasını istiyorum. Ben dün de o tarafa gittiğimde yolda gördüğüm gibisinden muhabbet oldu ama gençleri aynı yerden geçtik birkaç defa göremedik. Sürelik kullandığım bir yoldu. Eğer bana bu şekilde ulaşırlarsa kesinlikle telefonu teslim ederim. Her önüme geleni de vermeyeceğim. Kodu var ve bulan kişi telefonu alacak. Önemli olan fiyatı değil. Önemli olan içerisindeki dosyalardır veya fotoğraflardır. Fiyat kimseyi umursamaz diye biliyorum. Hatıraları buradadır. Belki acı konuşacağım biraz ama vefat etmiş olan akrabaları, arkadaşları vardır" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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