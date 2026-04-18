Bulutsuzluk Özlemi'nin Belgeseli: 'Yaşamaya Mecbursun!'

(İSTANBUL) - Türkiye rock müziğinin öncü gruplarından Bulutsuzluk Özlemi'nin 40 yılı aşkın serüvenini anlatan Caner Kaya'nın yönettiği "Yaşamaya Mecbursun!" belgeseli, İstanbul Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu. Müzikal üretimle birlikte Türkiye'nin toplumsal ve politik dönüşümüne de tanıklık eden yapım, arşiv görüntüleri ve tanıklıklarla grubun hafızasını kayıt altına alıyor.

İstanbul Film Festivali kapsamında Beyoğlu Sineması'nda gösterilen Bulutsuzluk Özlemi belgeseli, grubun kuruluşundan bugüne uzanan müzik yolculuğunu, sahne deneyimini ve Türkiye'de rock müziğin gelişim sürecini odağına alıyor. Belgesel, yalnızca bir müzik grubunun hikayesini değil; aynı zamanda 1980'lerden bugüne uzanan toplumsal atmosferi, politik duruşları ve müziğin dönüştürücü gücünü de görünür kılıyor.

Belgeselde, grubun kurucularından Nejat Yavaşoğulları başta olmak üzere gitarda Akın Eldes ve Serdar Öztop, bas gitarda Sunay Özgür, davulda Aykan İlkan ve Kerem Çaplı ile erken dönemde piyano/klavyede Sina Koloğlu, grubun kuruluş ve üretim sürecini anlatıyor.

Teoman, Harun Tekin, Murat Cem Orhan, Murat Meriç, Kaan Tangöze ve İzzet Öz gibi gazeteci ve müzisyenlerin de yer aldığı yapım; birçok müzisyen, dost ve tanığın katkısıyla, konser kayıtları, fotoğraflar ve kişisel arşivlerle zenginleşen bir anlatı kuruyor.

Belgeselin yönetmeni Caner Kaya, yapımın yalnızca bir müzik hikayesi değil, aynı zamanda Türkiye'nin yakın tarihine dair bir tanıklık sunduğunu vurguladı. Kaya, "40 yılı aşkın bir süredir devam eden bir yolculuktan bahsediyoruz. Bu belgesel, bir yandan Türkiye'nin yakın tarihini, bir yandan sahnenin oluşumunu ve müzik üretimindeki dönüşümleri aynı anda ele alıyor" dedi.

Belgesel sürecinde yoğun bir arşiv çalışması yürütüldüğünü belirten Kaya, yaklaşık 300 saatlik görüntü, fotoğraf ve video materyalin bir araya getirilerek anlatıya dönüştürüldüğünü aktardı. Grubun kurucularından Nejat Yavaşoğulları başta olmak üzere birçok ismin arşivlerini paylaştığını ifade eden Kaya, sürecin kendisi için de kişisel bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Kaya, yıllardır dinlediği ve hayatının bir parçası olan bir grubun hikayesini anlatmanın kendisi için "çok özel bir deneyim" olduğunu belirterek, "Çocukluğumun kahramanlarıyla bir araya gelip onların hikayesini onların diliyle anlatabilmek gerçekten çok değerliydi" diye konuştu.

Grubun kurucularından Nejat Yavaşoğulları ise belgeselin yalnızca anlatılanlarla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Daha anlatılacak çok şey var, yaşadıklarımızın hepsi bu filme sığmadı" ifadelerini kullandı.