"Bulutun Azabı" filminin çekimleri Hamamözü\'nde devam ediyor

(ANKARA) - ?Korku-gerilim sineması örneği "Bulutun Azabı"nın çekimleri, Hamamözü Belediyesi desteğiyle Amasya'da devam ediyor.

Türk sinemasının korku-gerilim örneklerinden biri olan, trajik bir aile dramını doğa üstü öğelerle harmanlayan "Bulutun Azabı" sinema filminin çekimleri, Hamamözü Belediyesi'nin destekleriyle ilçede sürüyor.

Yönetmenliğini Murat Kuşçu'nun üstlendiği filmde Şehnaz Dilan, Ahmet Arıman ve Caner Toygar yer alıyor. Filmdeki korku unsurlarına yönelik özel efekt ve plastik makyaj çalışmaları ise sanatçı Oya Kadriye Polat imzasını taşıyor.

Film geçim sıkıntısıyla boğuşan bir ailenin, trajik bir şekilde kaybettikleri çocuklarının ruhunun kıskançlık sebebiyle ve cin kavminin yardımıyla geride kalan ailesine yaşattığı sarsıcı olayları konu alıyor.

Dram, gerilim ve korku türünü beyazperdeye taşıma iddiasıyla çekilen film, ?Hamamözü Belediyesi tarafından da destekleniyor.

Proje ile bölgenin tarihi dokusunun ve kültürel zenginliklerinin sinema sanatıyla geniş kitlelere duyurulmasında önemli bir köprü olması hedefleniyor.