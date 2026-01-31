Pınarbaşı Esnaf Odası seçimli Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Bünyamin Bedir yeniden başkan seçildi.
Pınarbaşı Esnaf Odası seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, Pınarbaşı Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurul divan başkanlığını KESOB Başkanı Şeyhi Odakır yaptı. Kurulu yöneten Başkan Odakır tarafından üyelere aktarılan gündem maddeleri oybirliğiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin ardından seçimlere geçildi. Seçimlere 2 liste girerken, oyların çoğunluğunu alan mevcut başkan Bünyamin Bedir yeniden başkan seçildi.
KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Bedir'i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Pınarbaşı Esnaf Odası'nda üyeler Bedir'i seçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?