Bünyan Belediyesi Borçsuz Hale Geldi

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası 18 milyon 101 bin 150 TL borçla devralınan Bünyan Belediyesi, Başkan Selahattin Metin liderliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde kısa sürede borçsuz hale geldi.

Göreve geldikten sonra belediyenin 13 milyon 188 bin 150 TL'si piyasa borcu, 4 milyon 913 bin TL'si ise kredi borcu olmak üzere toplam 18 milyon 101 bin 150 TL tutarındaki borcu kapatıldı. Ayrıca, belediyeden emekli olan 8 işçiye toplam 5 milyon 157 bin 47 TL kıdem tazminatı ödemesi gerçekleştirildi. Böylece belediye tarafından toplamda 23 milyon 258 bin 197 TL ödeme yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, bu başarının sadece belediyeye değil, aynı zamanda birlikte yürütülen güçlü kadroya ve desteklerini esirgemeyen hayırsever vatandaşlara ait olduğunu vurguladı. Başkan Metin, desteklerinden dolayı başta Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek'e, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Sayın İsmail Özdemir'e, Cumhur İttifakı'nın kıymetli milletvekillerine ve destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Metin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Söz verdiğimiz gibi Bünyan'da israfı sona erdirdik, şeffaflığı esas aldık ve kaynaklarımızı halkımız için kullandık. Artık hedefimiz; borçsuz, güçlü ve hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışıyla Bünyan'ımızı daha da ileri taşımaktır." - KAYSERİ