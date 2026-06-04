Bünyan Belediyesi çevre kirliliğine karşı çalışmalarını sürdürüyor

Bünyan Belediyesi; ilçe genelinde çevre kirliliğine neden olan unsurların ortadan kaldırılması amacıyla yürüttüğü temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediye ekipleri; ihtiyaç duyulan bölgelerde kapsamlı temizlik ve çevre düzenleme faaliyetleri gerçekleştirerek vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede yaşamalarını hedefliyor. İlçenin farklı noktalarında sürdürülen çalışmalarla çevre kirliliğine neden olan etkenler ortadan kaldırılırken, çevre estetiğinin korunmasına da katkı sağlanıyor. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, çevreye duyarlı belediyecilik anlayışıyla çalışmaların devam edeceğini belirterek; "İlçemizin her noktasında vatandaşlarımıza daha temiz ve düzenli bir yaşam alanı sunmak için ekiplerimiz özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Daha temiz bir Bünyan için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ