Bünyan Belediyesi\'nden Kadınlara Ekonomik Destek Projesi

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'in seçim öncesi verdiği sözlerden biri daha hayata geçirildi. İlçe kadınlarına istihdam alanı oluşturma ve ekonomik olarak güçlenmelerine katkı sağlama hedefiyle başlatılan 'Geçmişin İzinde Hayat Bulan Kadınlar' projesi, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

Bünyan Belediyesi ve Bünyan Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle yürütülen projeyle, kadınlara dijital pazarlama eğitimi verilerek el emeği ürünlerini dijital dünyada tanıtma ve satışa sunma becerisi kazandırıldı. Bunun yanında uygulamalı eğitimlerle eski halı ve kilimler modern sanatla buluşturularak yeniden hayat buldu. Projeyle, kadınlara sosyal medya yönetimi, e-ticaret, dijital fotoğrafçılık gibi alanlarda yetkinlik kazandırıldı. Geleneksel ürünlerin çağdaş pazarlama yöntemleriyle buluştuğu eğitimlerde kadınlar, hem bireysel hem toplumsal anlamda güçlendi.

Yetkililer, bu tür projelerin kadın kooperatiflerinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, kadınların üretim süreçlerine aktif katılımının desteklenmeye devam edeceğini ifade etti. Bünyan Belediyesi ve Hanımeli Kooperatifi, önümüzdeki süreçte de kadın istihdamını artıracak projeleri hayata geçirmeyi, kadınların üretimden gelir elde etmelerini ve ekonomik özgürlüklerini güçlendirmeyi hedefliyor. - KAYSERİ