Bünyan'da Öğretmenler Günü Kutlaması - Son Dakika
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Bünyan'da Öğretmenler Günü Kutlaması

Bünyan\'da Öğretmenler Günü Kutlaması

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlere çiçek hediye edildi. Belediye Başkanı Metin, öğretmenlerin özverisine vurgu yaptı.

29.11.2024 09:24  Güncelleme: 09:25
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçedeki okullar gezilerek öğretmenlere çiçek hediye edildi.

Bünyan ilçe merkezi ve tüm mahallelerinde yoğun kar yağışından kaynaklı eğitim ve öğretime verilen aradan sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede görev yapan tüm öğretmenlere çiçek dağıtıldı. Konu ile alakalı açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor; toplumumuzun gelişimi ve geleceği adına özveriyle çalışan, emek veren tüm fedakar öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bünyan'da Öğretmenler Günü Kutlaması - Son Dakika

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