Başkan Metin: "Bünyan\'da Organize Sanayi Bölgesi için süreç başladı"

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde planlanan Organize Sanayi Bölgesi için resmi temaslar başladı.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Belediye Başkan Yardımcısı Egemen Ulusoy, ilgili birim müdürleri ile teknik ekipte görev yapan mimar ve mühendislerle birlikte İlçe Kaymakamı Yücel Erdem'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Bünyan'da hayata geçirilmesi hedeflenen Organize Sanayi Bölgesi projesi ele alınarak süreç hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

İlçenin ekonomik yapısını güçlendirmesi, istihdama ve üretime katkı sağlaması beklenen yatırım için yol haritası istişare edildi. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Organize Sanayi Bölgesi'nin ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, projenin Bünyan'a ve bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti. - KAYSERİ