Bünyan'da yapılan spor yatırımları meyvelerini vermeye başladı - Son Dakika
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Bünyan'da yapılan spor yatırımları meyvelerini vermeye başladı

16.03.2022 12:57
Bünyan'da yapılan spor yatırımları meyvelerini vermeye başladı

Bünyan ilçesinde yapılan spor yatırımları ile gençler kendilerini geliştirerek Kayseri ve Türkiye genelinde madalya, kupa ve başarılar kazanmaya devam ediyor.

Bünyan ilçesinde yapılan spor yatırımları ile gençler kendilerini geliştirerek Kayseri ve Türkiye genelinde madalya, kupa ve başarılar kazanmaya devam ediyor.

Kayseri Minikler Basketbol Turnuvası'nda Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu öğrencileri Antrenörleri Ömer DEMİR ile çıktıkları tüm maçları büyük farklarla kazanarak şampiyonluk elde etti. Minikler Turnuvası İlkokul seviyesinde düzenlenen Turnuvada ise yine Bünyan'dan Atatürk İlkokulu öğrencileri finale yükseldi. Büyük farklarla finale kadar gelen miniklerin bu maçı da kazanarak şampiyon olması bekleniyor. Başarılara doymayan Bünyan'ın gençleri Güreş Sporunda da boş durmayarak bu yıl düzenlenen müsabakalarda Şehit Piyade Teğmen Bekir Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve Antrenörleri Ekrem Ağıllı ile dört Kayseri 1'inciliği, iki Türkiye 3'üncülüğü kazanmayı başardı. Naci Baydemir AİHL ise yine güreş alanında iki altın, iki gümüş, dört bronz madalya ile toplamda 8 madalya kazanmayı başardı.

Voleybol alanında ise Kayseri Kız Midi Voleybol Turnuvasında kendilerinden 4 yaş büyük takımlarla karşılaşan Bünyan Kız Voleybol Takımı, Kadir Aydım antrenörlüğünde çıktığı turnuvada ikincilik elde etti. Dünya Şampiyonu Vakıfbank'ın 6 sporcu aldığı altyapı seçmelerine ise 3 genci yerleştirerek büyük başarıya imza attı.

Bünyan'ın başarılı gençleri ve antrenörleri, spor alanında yapılan yatırımlar, spora ve sporculara verilen destek için Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Şahin'i ziyaret ederek teşekkür etti. Bünyan Belediye Başkanı Altun, anlamlı ziyaretler sonrası yaşadığı gurur ve mutluluğu belirterek, "Bünyan'ımızın evlatlarının böyle anlamlı başarılar elde ederek bizleri Türkiye'de en iyi şekilde temsil etmesi bizleri hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile çocuklarımızın en iyi yerlere gelmeleri, Bünyan'ımızı en iyi şekilde temsil etmeleri için evlatlarımıza ve spora yaptığımız yatırım ve desteği aralıksız sürdürerek her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bizlere bu gurur ve mutluluğu yaşatan evlatlarımızı, antrenörlerimizi ve ailelerimizi kutluyor, hayatta başarı ve mutluluklar diliyorum. Evlatlarımızın yolu ve bahtı açık olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Bünyan'da yapılan spor yatırımları meyvelerini vermeye başladı
Bünyan'da yapılan spor yatırımları meyvelerini vermeye başladı

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Hisarcık, Türkiye, Kayseri, Bünyan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bünyan'da yapılan spor yatırımları meyvelerini vermeye başladı - Son Dakika


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