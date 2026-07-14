Şehit Cennet Yiğit kabrinde anıldı - Son Dakika
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Şehit Cennet Yiğit kabrinde anıldı

Şehit Cennet Yiğit kabrinde anıldı
14.07.2026 17:38  Güncelleme: 17:40
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Bünyanlı şehit Cennet Yiğit için kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programa Kayseri Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Bünyanlı 15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit kabri başında dualarla anıldı.

Anma programı kapsamında şehit Cennet Yiğit'in ailesi ziyaret edilirken, daha sonra kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Kaymakamı Yücel Erdem, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Bünyan Belediye Başkan Yardımcıları Egemen Ulusoy ve Yaşar Çakmak, ilçe siyasi parti başkanları ve yönetimleri, oda başkanları ile il ve ilçe protokolü katıldı.

Programda konuşan protokol üyeleri, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir mücadele olduğunu belirterek, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti.

Kabir ziyareti ve yapılan duaların ardından program sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Cennet Yiğit kabrinde anıldı - Son Dakika

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