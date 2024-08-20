Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Necatibey Mahallesi\'nin mağduriyetinin giderilmesini bekliyor

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(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Necatibey Mahallesi sakinlerinin mağduriyetinin giderilmesi için TOKİ'nin Burdur Belediyesi'ni paydaşlıktan çıkardıktan sonra tek başına yürüttüğü işlerin bir an önce tamamlanmasını ve bölgedeki kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde tamamlanarak verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Başkan Ercengiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı tarafından Necatibey Mahallesi'nin rezerv yapı alanı olarak belirlenmesi ve Burdur Belediyesi'nin paydaşlığının sonlandırılması nedeniyle bölge halkının mağdur edildiğini belirterek, kentsel dönüşüm için iktidara seslendi. Ercengiz, şu açıklamayı yaptı:

"2016 yılında bizzat TOKİ Başkanlığı'nı ziyaret ederek, kentsel dönüşüm bekleyen mahallelerimizle ilgili taleplerimizi iletmiştim. O dönemde defalarca yapılan görüşmeler sonucunda, önce Bozkurt Mahallesi kentsel dönüşümüne, ardından da Necatibey Mahallesi kentsel dönüşümüne ilişkin mutabakata vardık. Bozkurt Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için, Burdur Belediyesi olarak vereceğimiz araziler karşılığında hiçbir hak talep etmeyeceğimizi ve burada oluşacak değerin hak sahipleri lehine kullanılacağı sözünü verdik. Ardından Bozkurt Mahallesi sakinleriyle yapılan görüşmeler sonucunda, kentsel dönüşüm konusunda anlaşmaya varıldı ve toplam 656 konut ile 44 ticari alanla yenilenmiş bir mahalle oluşturuldu. Bu süreçte, Necatibey Mahallesi için de projeler hazırladık. 3 Kasım 2016 tarihinde imzalanan bir protokolle, Burdur Belediyesi olarak Necatibey Mahallesi kentsel dönüşümünün paydaşı olduk. Hatta ön protokol gereğince tespit, değerleme, kentsel tasarım ve projeler, zemin etüt raporları, hak sahipleriyle uzlaşma gibi işlere ait hizmet alımı ve danışmanlık işleri, TOKİ tarafından karşılanmak üzere Burdur Belediyesi olarak yürütmekteydik. 10 Ağustos 2017 tarihinde yapılan ihaleyle, 15 hektarlık Necatibey Mahallesi kentsel dönüşüm ve gelişim projesi danışmanlık hizmeti alım işi tarafımızdan gerçekleştirilmiş ve süreçle ilgili halkımız sürekli bilgilendirilmişti. Ancak, 6 Kasım 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı tarafından tarafımıza gönderilen bir yazıyla, bölgenin rezerv yapı alanı olarak belirlendiği ve bundan sonraki sürecin TOKİ tarafından yürütüleceği, dolayısıyla Burdur Belediyesi'nin paydaşlığının sona erdiği tarafımıza bildirildi. TOKİ, sonraki süreci tek taraflı yürüterek mahalle sakinleriyle görüşmüş ve bazı vaatlerde bulunarak vatandaşlarımızı kentsel dönüşüme ikna etmiştir. 2024 Ağustos ayı itibarıyla, sadece dere yatağında temel beton atılmak üzere hafriyatı yapılmış çok küçük bir alan dışında hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. Mahalle sakinlerinin mağduriyetinin giderilmesini beklerken, hiç planda olmayan Burdur- Antalya Devlet Karayolu Büğdüz sapağında yeni bir proje yapılmış, Necatibey Mahallesi ise unutulmuş ve mahalle sakinleri mağdur edilmiştir. Necatibey Mahallesi sakinlerinin mağduriyetinin giderilmesi için TOKİ'nin Burdur Belediyesi'ni paydaşlıktan çıkardıktan sonra tek başına yürüttüğü işlerin bir an önce tamamlanmasını ve bölgedeki kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde tamamlanarak verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Siyasi iktidar, Burdur Belediyesi'ni işin dışına çıkararak aslında koca bir mahalleyi mağdur ettiklerinin farkında olmalıdır. Eğer vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmek isteniyorsa, buradaki protokol gözden geçirilmeli ve hak sahiplerinin kayıpları telafi edilmelidir."