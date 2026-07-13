Burdur Belediyesi'nde Usulsüzlük İddialarına İlişkin Dava... Belediye Başkanı Ercengiz'in de Arasında Bulunduğu 29 Kişinin Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika
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Burdur Belediyesi'nde Usulsüzlük İddialarına İlişkin Dava... Belediye Başkanı Ercengiz'in de Arasında Bulunduğu 29 Kişinin Yargılanmasına Başlandı

13.07.2026 16:52  Güncelleme: 17:42
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Burdur Belediyesi'nde usulsüz imar planı değişiklikleri ve yapı ruhsatı iddialarıyla ilgili Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve 29 kişinin 'görevi kötüye kullanma' suçundan yargılanmasına başlandı. Mahkeme yeni bilirkişi raporu için davayı erteledi.

(BURDUR) - Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

Burdur Belediyesi'nde usulsüz imar planı değişiklikleri ve yapı ruhsatı iddialarına ilişkin Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile eski ve mevcut Belediye Meclisi üyelerinin de arasında bulunduğu 29 kişinin "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanmasına başlandı.

Burdur 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar, müşteki iş insanı Baki Varol ile tarafların avukatları katıldı. Ercengiz'in de arasında bulunduğu 4 sanık ise mazeret bildirerek, duruşmada hazır bulunmadı.

Sanıklar savunmalarında suçlamaları kabul etmediklerini bildirdiler ve beraat talebinde bulundular.

Hakim, yeni bilirkişi raporu alınması ve eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi.

SORUŞTURMA VE İDDİANAME

İş insanı Baki Varol'un şikayeti üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, eski Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya ve eski Belediye Meclisi Üyesi ve AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı'nın da arasında bulunduğu 51 kişi hakkında kanuna aykırı ruhsat değişiklikleri ve imar planlarına onay verdikleri iddiasıyla hazırlanan iddianamede, sanıklara "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlaması yöneltiliyor.

Mahkeme, duruşmaya hazırlık tutanağıyla birlikte sanıklardan Akkaya ve Özboyacı'nın da arasında bulunduğu 22'si hakkındaki kamu davasını, suç "tarihleri dikkate alındığında zaman aşımı değerlendirmesi yapılması" gerektiğine hükmederek, ayırdı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burdur Belediyesi'nde Usulsüzlük İddialarına İlişkin Dava... Belediye Başkanı Ercengiz'in de Arasında Bulunduğu 29 Kişinin Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika

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