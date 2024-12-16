Burdur'da Av Tüfeğiyle Vurulan 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Yerel

Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır

Haber: Muhammet Fatih Başçı

(BURDUR) - Burdur'da av tüfeğiyle vurulan 15 yaşındaki Halil Can Çavaş'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 çocuktan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan çocuk ifadesinde, "Kazayla oldu." dedi.

Edinilen bilgilere göre olay Burdur merkez Karasenir Mahallesi Vişne Sokak'taki bir evde meydana geldi. Silahlı yaralama ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri 15 yaşındaki Halil Can Çavaş'ı karın bölgesinden vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, Çavaş'ı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan genç çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sırasında evde bulunan 3 çocuk gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çocuklar adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından çocuklardan 2'si serbest bırakılırken, biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan çocuğun ifadesinde, "Evde okey takımlarını ararken tüfeği bulduk. Tüfek elimde oturuyordum, Halil de karşımda duruyordu. Tüfeği boş sanıyordum. Oynarken bir anda patladı ve Halil vuruldu. Nasıl olduğunu anlamadım." dediği öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden Halil Can Çavaş'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de cenazeye katılarak çocuğun ailesine başsağlığı diledi.