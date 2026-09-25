Burdur'da bahis operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, 566 milyon lira tespit edildi - Son Dakika
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Burdur'da bahis operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, 566 milyon lira tespit edildi

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Burdur\'da bahis operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, 566 milyon lira tespit edildi
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Burdur merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında Burdur ve Antalya'da 14 şüpheliye düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 566 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi, adreslerinde bulunamayan 3 şüpheli aranıyor.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur merkezli yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 14 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli  gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 566 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere ait hesaplar incelendi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplam 566 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu ve hesapların organizasyonel yapı içerisinde para transferlerinde kullanıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Burdur ve Antalya'da 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Burdur'da 12, Antalya'da ise iki şüphelinin adreslerine düzenlenen operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan üç şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
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