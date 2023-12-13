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Burdur'da Çocuk ve Gençlere Destek Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Burdur'da Çocuk ve Gençlere Destek Projesi Tamamlandı

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Mutlu Geleceğe El Ele 4' projesi, başarılı bir törenle tamamlandı. Proje kapsamında 11 farklı faaliyet gerçekleştirilerek 4 bin 840 çocuk ve gence ulaşıldı.

Burdur\'da Çocuk ve Gençlere Destek Projesi Tamamlandı
13.12.2023 - 00:08,
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Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mutlu Geleceğe El Ele 4" projesi düzenlenen törenle tamamlandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Mutlu Geleceğe El Ele 4" projesi 15 Eylül 2023 tarihinde başladı, 8 Aralık 2023 tarihinde kursiyer öğrencilerin katılımıyla düzenlenen tören ile tamamlandı.

Proje çerçevesinde pastacı çırağı yetiştirme kursu, dekoratif ev eşyaları hazırlama kursu, voleybol kursu, yüzme kursu, yaratıcı drama eğitimi ve sergilenmesi, kitap okuma etkinliği, engelli bireylere yönelik sokak oyunları etkinliği, okul ziyareti ve bilgilendirme faaliyeti, uçurtma şenliği, şehir içi gezi etkinliği, şehir dışı gezi etkinliği olmak üzere 11 faaliyet başarıyla tamamlanarak, düzenlenen faaliyetlerle 4 bin 840 çocuk ve gence ulaşıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Burdur'da Çocuk ve Gençlere Destek Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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