Burdur'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Burdur'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Burdur\'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Burdur'da 4.2 büyüklüğündeki deprem senaryosunda engelli vatandaşların kurtarılması canlandırıldı.

05.01.2025 15:51
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Burdur'da senaryo gereği 4,2 büyüklüğündeki deprem tatbikatında 5 farklı evde, aralarında engelli vatandaşların da bulunduğu vatandaşların kurtarılması canlandırıldı.

Burdur'da saat 12.15'te senaryo gereği 4,2 büyüklüğünde bir deprem tatbikatı düzenlendi. Bahçelievler Mahallesi 3. Tuna Sokak'ta gerçekleştirilen tatbikatta deprem sonrası 5 farklı evde mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik müdahaleler canlandırıldı.

Tatbikata göre, deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla birlikte AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve gönüllü ekipler olay yerine sevk edildi. İlk olarak, fiziksel engelli ve tekerlekli sandalye kullanan bir kadının mahsur kaldığı senaryo uygulandı. Torununun ihbarıyla harekete geçen ekipler, kadını güvenli bir şekilde tahliye etti.

Bir diğer senaryoda, üzerine buzdolabı devrilen bir vatandaş annesinin ihbarıyla kurtarıldı. Ayrıca yürümekte zorluk çeken 70 yaşlarındaki bir vatandaş, bina yöneticisinin ihbarı üzerine AFAD gönüllü ekiplerince dışarı çıkarıldı. Özel gereksinimli bir kız çocuğunun panikleyerek nöbet geçirdiği senaryoda ise ekipler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileriyle birlikte müdahalede bulundu. Son olarak, merdivenleri yıkıldığı için evinin en üst katında mahsur kalan bir vatandaş, itfaiyenin sepetli aracıyla tahliye edildi.

Gerçeği aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı tatbikatta binalardan çıkan vatandaşlar toplanma merkezi olan Şeker Orta Okulunda toplanırken jandarma ekipleri ise burada kurtulan vatandaşların bilgilerini aldı.

Tatbikat sonrası açıklamada bulunan Vali Tülay Baydar Bilgihan, "Saat 12.15'te ilimizde özellikle bir sokağı etkileyen bir deprem tatbikatı gerçekleştirdik ve 4.2 şiddetinde bir depremdi bu. Hemen hızlı bir şekilde ilk bilgiler geldikten sonra hem alanın tahliyesini hem de özellikle yaşlı ve engelli bir vatandaşımız varsa alandan çıkarılması, yaralılarımız varsa bunların aynı şekilde alandan tahliyesini gerçekleştirmiş olduk. Senaryo itibarıyla 5 tane yaralı vatandaşımızın olduğu, hem psikolojik anlamda direnen hem 2 engelli bireyimizin aynı zamanda mahsur kalan 1 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirmiş olduk. 112'ye yakın hane var bu sokakta. Dolayısıyla bizimki küçük bir pilot uygulama bir tatbikat olmuştur ama bu tür tatbikatları biz ilk günden itibaren de söyledik. Daha önce de yaptık hem masa başı tatbikatı hem de saha tatbikatı olarak. Belirli periyotlar ile ilimizde duyarlılığı hem ortaya koymak hem farkındalığımızı arttırmak hem de onun dışında kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve tüm birimlerimizin bizim hazırlık noktasında daha hazırlıklı olabilmemizi sağlamak açısından çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz" dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burdur'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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