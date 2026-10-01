Burdur\'da Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı\'na ulaştı

Burdur'da Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'na ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlılar ve gençlerin katıldığı yürüyüş düzenlendi. Gazi Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşün ardından meydanda kurulan stantlar gezildi ve toplu fotoğraf çekildi.
Burdur'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlılar ve gençlerin katıldığı yürüyüş gerçekleştirildi.
Dünya Yaşlılar Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte yaşlılar, gençler, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yaşlılar ve gençler ellerinde tuttukları dövizler ile düzenlenen yürüyüş, Gazi Caddesi'nden başladı. Gazi Caddesi boyunca devam eden yürüyüşte katılımcılar ellerindeki Cumhuriyet Meydanı'na kadar ilerledi. Yürüyüşün Cumhuriyet Meydanı'na ulaşmasının ardından burada kurulan çeşitli stantlar gezildi. Program toplu fotoğrafın çekilmesi ile son buldu.
Kaynak: İHA
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