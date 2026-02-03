Burdur'da Emekli Vatandaş Kürsüde Ağladı: "Emekliyim, Ama Geçinemiyorum. Pazara Gidemiyorum, Çok Zor Durumdayım" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Burdur'da Emekli Vatandaş Kürsüde Ağladı: "Emekliyim, Ama Geçinemiyorum. Pazara Gidemiyorum, Çok Zor Durumdayım"

03.02.2026 12:10  Güncelleme: 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Burdur İl Başkanlığı, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekmek amacıyla 'Emekliler Kürsüsü Açık Mikrofon' eylemi düzenledi. Eylemde emekliler, hayat pahalılığı ile geçinemediklerini ve destek beklediklerini dile getirdiler.

Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da CHP İl Başkanlığı tarafından, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla "Emekliler Kürsüsü Açık Mikrofon" eylemi yapıldı. Kürsüye çıkan emekliler, hayat pahalılığı karşısında geçinemediklerini dile getirdi. Emekli bir vatandaş, "Ne et alabiliyorum ne süt alabiliyorum. Pazara gidemiyorum, çok zor durumdayım. Buradan AK Partililere de sesleniyorum. Ne olur biz emeklileri görün artık" dedi.

CHP Burdur İl Başkanlığı tarafından, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara işaret etmek amacıyla düzenlenen "Emekliler Kürsüsü Açık Mikrofon" eylemi, Cumhuriyet Meydanı'nda yüzlerce emekliyi yan yana getirdi. Eyleme CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, partililer, STK'lar ve vatandaşlar katıldı.

"Ne et alabiliyorum ne süt"

Kürsüye çıkan bir emekli yurttaş yaşadığı çaresizliği şu sözlerle anlattı:

"Emekliyim ama geçinemiyorum. Ne et alabiliyorum ne süt alabiliyorum. Pazara gidemiyorum, çok zor durumdayım. Buradan AK Partililere de sesleniyorum. Benim bu kadar zor durumda olmam çok kötü, kimsem yok. Anam, babam yok. Bu parayla geçinmeye çalışıyorum. Oğlumun düğününü yaptım. Tek başımayım, 3 senedir borç ödüyorum, daha bitmedi. Ne olur biz emeklileri görün artık. Emeklilerin hiçbiri bu durumda olmayı hak etmiyor. Onlar da emeklerinin karşılığını almak istiyorlar."

"Emekli pazarın döküntüsünü, çürüğünü topluyor"

Hayvancılık yapan bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Ben köyde yaşayan bir insanım. Emeklinin, emekçinin sesi olmak istiyorum. Mal besliyorum, et yiyemiyorum. Mal besliyorum, süt içemiyorum. Bunlar neden kaynaklanıyor? Bizi yönetenlerden. Ben ne olursa olsun insanca yaşamak ve yaşatmak istiyorum. Bizim sesimizi duyun, görün. Bizim yaşantılarımızı görün. Köyümüzde pazar oluyor ama bizim emeklimiz, emekçimiz pazardan döküntüsünü topluyor, çürüğünü topluyor. Bir emekli böyle mi yaşamalı? Emekli olduğu zaman evini, düzenini kurabilmeli. Ama kiradan kurtulup da düzenli sağlıklı bir şey eline geçmiyor. Rezil, rüsva yaşıyor. Bunları duyun, görün, sesimiz olun."

"Torunumuza harçlık verirken başımızı öne eğmemek istiyoruz"

Bir başke kent sakini de, "Emekli olmak geçim derdiyle yaşamak mıdır? Emekli olmak pazarda çileği yarım doldurmak mıdır? Biz bunu istemiyoruz. Biz insanca yaşamak istiyoruz. Torunumuza harçlık verirken başımızı öne eğmemek istiyoruz. Buradan sesleniyorum; emekliler bu ülkenin yükü değil, temel taşıdır. Ben inanıyorum ki adaletli bir yaşam, huzurlu bir emeklilik ve onurlu bir gelecek hepimizin hakkıdır" dedi.

"Birçok emekli destek alarak yaşamını sürdürmektedir"

Bir diğer emekli yurttaş ise şunları söyledi:

"Devletin emekli yurttaşlarına ödediği maaş dengesi hiç bu kadar bozulmamıştı. Daha fazla gecikmeden bu denge sağlanmalıdır. Yöneticilik, dengeyi kurmak ve dengeyi korumaktır. Bugün birçok emekli oğlundan, kızından, damadından, yakınından destek alarak yaşamını sürdürmektedir. Bu mahcubiyet hükümet edenler tarafından giderilmelidir. Kiraların tavan yaptığı, fiyatların katlanıp arttığı ülkemizde emekli olarak yaşamak zorlaşmıştır. 'Sabredin, hele biz bir iyileşelim, sonra düşünürüz' denemez. Yarınlara ertelenemez. 17 milyon insanca, insan gibi yaşamak için dengeli emekli maaşı istiyoruz. Bu bir lütuf değil, haktır."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Burdur, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burdur'da Emekli Vatandaş Kürsüde Ağladı: 'Emekliyim, Ama Geçinemiyorum. Pazara Gidemiyorum, Çok Zor Durumdayım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri sakın bunu yapmayın Bir anda binlerce liralık masraflara yol açıyor Araç sahipleri sakın bunu yapmayın! Bir anda binlerce liralık masraflara yol açıyor
Sağanak yağış istinat duvarını yıktı 4 koyun telef oldu Sağanak yağış istinat duvarını yıktı! 4 koyun telef oldu
Suriye Hükümeti ve SDG Arasında Anlaşma Suriye Hükümeti ve SDG Arasında Anlaşma
Transfer iptal Fred’i almaya paraları yetmedi Transfer iptal! Fred'i almaya paraları yetmedi
AK Partili Akbaşoğlu’ndan emeklilere: Gabar’ı bekleyin AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
Gabriel Brazao’dan Beşiktaş itirafı: Teklif aldım Gabriel Brazao'dan Beşiktaş itirafı: Teklif aldım

14:56
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:53
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 16:00:42. #7.11#
SON DAKİKA: Burdur'da Emekli Vatandaş Kürsüde Ağladı: "Emekliyim, Ama Geçinemiyorum. Pazara Gidemiyorum, Çok Zor Durumdayım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.