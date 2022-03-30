Burdur'da etkili olan sis böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da etkili olan sis böyle görüntülendi

30.03.2022 14:17

Burdur'da etkili olan sis böyle görüntülendi Burdur'da sabah saatlerinde yoğun sis kenti etkisi altına aldı.

Burdur'da etkili olan sis böyle görüntülendi

BURDUR - Burdur'da sabah saatlerinde yoğun sis kenti etkisi altına aldı.

Burdur'un Merkez'de sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Şehirde etkili olan sis sürücülere görüş mesafesinde zorluk yaşattı. Şehir Merkezinde etkili olan sis hava sıcaklığında da düşüşe neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğün resmi sitesinden alınan verilere göre puslu hava etkisini gösterecek ve nem yüzde 61 oranında. Öğleden sonra şehirde çok bulutlu hava durumu bekleniyor.

YORUMLAR
500
Akaryakıt hırsızlığı şüphelisi tutuklandı Akaryakıt hırsızlığı şüphelisi tutuklandı Kuralları ihlal eden 35 sürücüye 24 bin 233 TL ceza Kuralları ihlal eden 35 sürücüye 24 bin 233 TL ceza

Burdur, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burdur'da etkili olan sis böyle görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
14:16 İstanbul'daki müzakerelerle ilgili Kremlin'den ilk açıklama geldi: Kırım Rusya'nın bir parçasıdır, kimsenin tartışma hakkı yoktur
13:48 Rivne'deki o yakıt deposu 3 gündür yanıyor: Rus ordusu vurmuştu
13:35 Ali Babacan; Erdoğan ve Bahçeli'nin geçmiş diyaloglarını izletti! "Nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?" diye sordu
13:33 Holigan vahşeti: Nijerya-Gana maçında doktor dövülerek öldürüldü!
13:12 Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti
13:11 Beyaz Saray'dan gerilimi yumuşatan diyalog açıklaması: Biden, Putin'le görüşebilir
13:09 Ukrayna: Çernobil'de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin!
13:07 Ümit Erdim baba oluyor: İkinci bebek yolda!
12:55 Sadakatsiz dizisi bu akşam ekranlarda! Derin, başına açtığı beladan nasıl kurtulacak?
12:40 Talat Paşa Konağı, İBB'den alınıp vakıflara devredildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 14:25:58. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da etkili olan sis böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement