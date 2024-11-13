Burdur'da Motosiklet Kazası: 20 Yaşında Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Burdur'da Motosiklet Kazası: 20 Yaşında Öğrenci Hayatını Kaybetti

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Burdur’da motosikletli kuryelik yapan üniversite öğrencisi Mehmet Aktaş, kaza sonucu yaşamını yitirdi.

13.11.2024 14:20
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Haber: Muhammet Fatih Başçı

(BURDUR) - Burdur'da motosikletli kuryelik yapan üniversite öğrencisi Mehmet Aktaş (20), hafif ticari araç ile çarpışması sonucunda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Burdur merkez Özgür mahallesi 1. Oto Tamirciler Sokak'ta meydana gelen kazada Ramazan Emre Ö. idaresindeki 68 AED 349 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Aktaş yönetimindeki 03 AHF 325 plakalı motosikletle çarpıştı.

Ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Emre Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mehmet Aktaş'ın, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı ikinci sınıf öğrencisi olduğu ve aynı zamanda kuryelik yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burdur'da Motosiklet Kazası: 20 Yaşında Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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