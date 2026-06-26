Burdur'da Şüpheli Valiz Patlatıldı - Son Dakika
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Burdur'da Şüpheli Valiz Patlatıldı

26.06.2026 09:26
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Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü önündeki şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı; içinden kişisel eşyalar çıktı.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü binası yakınlarına bırakılan şüpheli valiz, fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Valizin içinden kişisel eşyalar çıktı.

Burç Mahallesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasının yakınlarında bulunan bir iş yerinin önüne bırakılan sahipsiz valizi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir tehlikeye karşı caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından şüpheli valiz, fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Patlamanın ardından yapılan kontrolde valizin içerisinden kişisel eşyalar çıktığı belirlendi.

Olayın yaşandığı cadde polis ekiplerinin çalışmasını tamamlamasıyla yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burdur'da Şüpheli Valiz Patlatıldı - Son Dakika

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