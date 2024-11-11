Burdur'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

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İstanbul\'da yolcu otobüsü devrildi! 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

HABER: MUHAMMET FATİH BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Fethiye-Burdur karayolu Hacılar köyü yakınlarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 34 FGU 221 plakalı otomobil U dönüşü yapmaya çalıştığı sırada, hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, sağ şeritte ilerleyen 15 AAR 961 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 34 FGU 221 plakalı araçta bulunan 26 yaşındaki Umutcan A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.K azada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi çevre illerdeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.