Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan\'a parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan ve adaşı olan Burdurlu 21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'a parti rozetini taktı.

Burdur'da yaşayan 21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye üye oldu. Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından 21 yaşındaki genç, dün gerçekleştirilen 169. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir araya geldiği Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti rozetini taktı.

Kısa bir sohbetin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdurlu hemşerilerine selamlarını iletti. - BURDUR