Burhaniye Belediyesi 2021 faaliyet raporu kabul edildi - Son Dakika
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Burhaniye Belediyesi 2021 faaliyet raporu kabul edildi

05.04.2022 23:26
Burhaniye Belediyesi 2021 faaliyet raporu kabul edildi

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu CHP, İYİ Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi.

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu CHP, İYİ Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. Burhaniye Belediye Meclisi Nisan ayı ilk oturumda bir araya geldi. 2021 Faaliyet ve Denetim Raporlarının görüşüldüğü mecliste ayrıca encümen ve komisyon üyeleri de seçildi.

Burhaniye Belediyesi hizmet binası meclis salonunda yapılan görüşmelerde ilk olarak Denetim Komisyonu Raporu okundu. Denetim Raporu sonrası Meclis üyelerine belediyenin 2021 yılı faaliyetlerini içeren sunum yapıldı. Yapılan hizmetler sonrasında projelendirme aşamasında olan yatırımlarında tek tek gösterildiği sunum sonrası faaliyet raporunun oylanmasına geçildi.

Belediye Meclis Başkanlığını Bülent Başaran'ın yaptığı faaliyet raporu oylamasında faaliyet raporu CHP, İYİ Parti ve MHP'li üyelerin kabul oyuyla geçti. Faaliyet raporuna sadece AK Partili üyeler ret oyu verdi.

Meclis daha sonra encümen ve komisyon üyelerini seçti. Yapılan seçimlerde encümen üyeliklerine Songül Erkeskin ve Tufan Saylan'ın seçildiği seçimlerde; komisyon üyeleri de açık oylama ile yapıldı.

Seçimlerde İmar Komisyonuna Murat Yazgan, Aydın Doğan, Mehmet Zeybek, Rıfat Özyolcu, Murat Turhan seçilirken, Plan Bütçe Komisyonuna, Oktay Erbalaban, Hasan Küçükdereli, Cemal Akkılınç, Bülent Başaran, Şevki Yücel, Çevre Sağlık Komisyonuna Tarık Erdil, Çiğdem Karasakal Avcu, Derya Bayındır, Hasan Şerin, Bülent Başaran seçildi.

Seçimlerde ayrıca Trafik İhtisas Komisyonuna Hasan Metin, Oktay Erbalaban, Özgür Atik, Hüseyin Kökten, Mehmet Çakır, Eğitim, Kültür Sanat ve Spor Komisyonuna, Çiğdem Karasakal Avcu, Serap Bekiroğlu, Hasan Metin, Mehmet Çakır, Gülgün Gezer, Muhtaç Çocuklar Komisyonu Serap Bekiroğlu, Elvan Aslan, Çiğdem Karasakal Avcu, Gülgün Gezer, Mehmet Çakır, Turizm Komisyonuna Elvan Aslan, Çiğdem Karasakal Avcu, Serap Bekiroğlu, Hüseyin Kökten, Mehmet Çakır seçilirken, Kırsal Alan Tarım ve Hayvancılık, Balıkçılık Komisyonuna Hasan Küçükdereli, Murat Yazgan, Oktay Erbalaban, Derya Bayındır, Murat Turan, Deprem ve Afet Komisyonuna Rıfat Özyolcu, Tarık Erdil, Aydın Doğan, Derya Bayındır, Mehmet Çakır, Kent Estetiği Komisyonuna ise Özgür Atik, Hasan Metin, Tarık Erdil, Gülgün Gezer, Mehmet Çakır seçildi. - BALIKESİR

Burhaniye Belediyesi 2021 faaliyet raporu kabul edildi
Burhaniye Belediyesi 2021 faaliyet raporu kabul edildi
Burhaniye Belediyesi 2021 faaliyet raporu kabul edildi
Burhaniye Belediyesi 2021 faaliyet raporu kabul edildi

YORUMLAR
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Milliyetçi Hareket Partisi, Burhaniye Belediyesi, Mehmet Çakır, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burhaniye Belediyesi 2021 faaliyet raporu kabul edildi - Son Dakika


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