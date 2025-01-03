Burhaniye Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Hız Verdi

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Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca ilçe genelinde yoğun bir şekilde yol yapım, bakım ve tamirat çalışmalarını sürdürerek altyapısını güçlendirdi.

2024 yılı içerisinde Burhaniye genelinde kırsal ve merkez mahallelerde toplamda 73 bin 366,58 m beton parke taş döşemesi, 5 bin 562,75 metre beton bordür döşemesi, 3 bin 777,65 metre beton yağmur oluğu döşemesi ve 3 bin 499,89 m granit kaplama çalışmaları tamamlandı. Ayrıca, yol yapım çalışmaları kapsamında 2 bin 169,94 m antik begonit parke taş, 2 bin 462,52 m kumlamalı beton parke taş ve 3 bin 422,6 metre beton bordür döşemesi gerçekleştirildi.

Merkez mahallelerde 45 bin 61,91 m beton parke taş döşenirken, kırsal mahallelerde bu rakam 13 bin 778,99 m olarak gerçekleşti. Bunun yanı sıra toplamda 58 bin 840,9 m beton parke taş, 2 bin 140,15 metre beton bordür ve 3 bin 123,87 metre beton yağmur oluğu çalışması tamamlandı.

Burhaniye genelinde 70 bin 517,06 m asfalt kaplama çalışması yapılarak ilçedeki yollar yenilendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Ören yolunda (Enver Güreli Caddesi) 2 bin 800 metre uzunluğunda 9 bin 408 ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirilirken, merkez ve kırsal mahallelerde toplamda bin ton sıcak asfalt yama ve 100 ton soğuk asfalt yama çalışmaları yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü Elektrik İşleri Birimi de ilçe genelinde 34 adet tek kollu direk, 3 adet çift kollu direk, 15 adet dekoratif LED aydınlatma, 38 adet LED bollard aydınlatma, 6 adet wallwasher LED aydınlatma ve 17 adet güneş enerjili LED aydınlatma kurulumunu tamamladı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, 2024 yılı boyunca yoğun bir şekilde çalışarak halkımızın yaşam kalitesini artıracak projelere imza attı. Mahallelerimiz arasındaki ulaşımı güvenli hale getirmek, altyapıyı güçlendirmek ve modern bir kent inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR