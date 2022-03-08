Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi açıldı - Son Dakika
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Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi açıldı

08.03.2022 17:38
Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi açıldı

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Kadınlar için anlamlı ve farkındalığın arttığı bir gün olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde düzenlenen törende, kapılarını açan Merkezin açılış kurdelesini Başkan Deveciler ve kadınlar birlikte kesti.

Belediye bünyesinde, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı olan merkezde, uzman Psikolog, Sosyolog ve ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulacak. Ayrıca fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara yönelikte hizmet verilecek.

Burhaniye Belediyesinde çalışan kadınlarla birlikte, kadın hakları konusunda çalışmalar yürüten kadınlar Belediye Başkanı Ali Kemal Devecilerle birlikte açılış kurdelesini kesti. Açılış sonrası merkezi gezerek misafirlerle tek tek ilgilenen Başkan Deveciler, törene katılan tüm kadınlara kırmızı karanfil ve hediye paketleri vererek Kadınlar Gününü kutladı.

Kadın Danışma Merkezi açılış töreninde konuşan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler "Kadının yok sayıldığı toplumun medeniyet ölçüsü içinde değerlendirmek mümkün değildir. Kadın toplumun içindeyse o toplum medenidir ve ileridir, üretkendir." dedi.

Deveciler konuşmasının devamında kadınların eşitliğinin önemine değinerek "Kadın toplumu oluşturan en önemli halkadır. Kadınların bağımsızlığı için, politik haksızlıkların ortadan kalması için daha iyi çalışma ve daha iyi yaşama koşullarının elde edilmesi için çalışılmalıdır. Bu dünyada sadece erkekler yok, kadınlarda var. Öyleyse kadınların değeri bilinmeli ve onlara gereken önem verilmelidir" dedi.

Merkezin açılışına Belediye Başkan Yardımcıları Tamer Midilli ve Murat Yazgan Belediye Meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Aylin Yıldırım ve parti üyeleri ile Burhaniyeli vatandaşlar da katıldı. - BALIKESİR

Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi açıldı
Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi açıldı
Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi açıldı
Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi açıldı
Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi açıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi açıldı - Son Dakika


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