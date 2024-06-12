Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu Özel Eğitim Okulu'nda Gösteri Sergiledi

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Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu (BBKT), Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel bir tiyatro gösterisi sergiledi.

Öğrenciler, Genel Sanat Yönetmenliğini Uğur Mamuk'un üstlendiği ve Gösteri Yönetmeni Ender Kurt tarafından hazırlanan "Kahraman Ağustos Böceği" adlı tiyatro oyununu büyük bir ilgi ve heyecanla izlediler.

Etkinliğe Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, okul öğretmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. - BALIKESİR