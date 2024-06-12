Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu Özel Eğitim Okulu'nda Gösteri Sergiledi - Son Dakika
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Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu Özel Eğitim Okulu'nda Gösteri Sergiledi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından özel bir tiyatro gösterisi sergilendi. Öğrenciler, Uğur Mamuk'un Genel Sanat Yönetmenliği ve Ender Kurt'un Gösteri Yönetmenliği ile hazırlanan 'Kahraman Ağustos Böceği' adlı tiyatro oyununu büyük bir ilgiyle izledi.

12.06.2024 12:08
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Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu (BBKT), Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel bir tiyatro gösterisi sergiledi.

Öğrenciler, Genel Sanat Yönetmenliğini Uğur Mamuk'un üstlendiği ve Gösteri Yönetmeni Ender Kurt tarafından hazırlanan "Kahraman Ağustos Böceği" adlı tiyatro oyununu büyük bir ilgi ve heyecanla izlediler.

Etkinliğe Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, okul öğretmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu Özel Eğitim Okulu'nda Gösteri Sergiledi - Son Dakika

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