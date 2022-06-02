Burhaniye Belediyesi Memurlarına Yemek Yardımı Sözleşmesini İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Burhaniye Belediyesi Memurlarına Yemek Yardımı Sözleşmesini İmzaladı

02.06.2022 15:45
Burhaniye Belediyesi Memurlarına Yemek Yardımı Sözleşmesini İmzaladı

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile belediyede yetkili TÜMBEL-SEN arasında aylık yiyecek yardımının protokolü imzalandı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile belediyede yetkili TÜMBEL-SEN arasında aylık yiyecek yardımının protokolü imzalandı.

Resmi gazetede yayımlanan "devlet memurlarına yemek yardımı yönetmeliği"nde yapılan değişiklik ile belediye başkanlarına bu konuda yetki verilmesiyle, yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yönelik yemek yardımı için Burhaniye Belediyesi'nde Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından protokol imzaları atıldı. İmzalanan protokol kapsamında memurlara her ay tavan tutarında ödeme yapılacak.

2022 sonuna kadar yapılan protokol kapsamında belediyede çalışan tüm kamu görevlileri, yönetmelik gereği, belirlenen yemek yardımından yararlanabilecek.

YORUMLAR
500
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler: 'Parke Taş Döşemeleri İçin Firma Bulamıyoruz' Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler: 'Parke Taş Döşemeleri İçin Firma Bulamıyoruz' Başkan Deveciler 'Bir metrekare zeytinlik imara açmadık Başkan Deveciler 'Bir metrekare zeytinlik imara açmadık
Kaynak: ANKA

Burhaniye Belediyesi, Ali Kemal Deveciler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye Belediyesi Memurlarına Yemek Yardımı Sözleşmesini İmzaladı - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:17 Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız
15:13 Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler!
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
15:07 Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu!
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:52:09. #1.13#
SON DAKİKA: Burhaniye Belediyesi Memurlarına Yemek Yardımı Sözleşmesini İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement