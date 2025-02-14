Burhaniye Belediyesi'nde Altyapı Sorunları İçin Toplantı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Burhaniye Belediyesi'nde Altyapı Sorunları İçin Toplantı Gerçekleştirildi

Burhaniye Belediyesi\'nde Altyapı Sorunları İçin Toplantı Gerçekleştirildi

Burhaniye Belediyesi, içme suyu, kanalizasyon ve altyapı sorunları hakkında önemli bir toplantı düzenledi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler başkanlığında yapılan görüşmede mevcut durum ele alındı ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

14.02.2025 16:47  Güncelleme: 16:48
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Burhaniye Belediyesi'nde, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in başkanlığında ilçenin içme suyu, kanalizasyon ve altyapı sorunları hakkında önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda, Burhaniye'nin mevcut altyapı durumu detaylı bir şekilde ele alınırken, yapımı devam eden projeler ile ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle yaz aylarında Burhaniye'de nüfus yoğunluğunun artmasıyla birlikte ortaya çıkan içme suyu, kanalizasyon ve alt yapı sorunları da toplantının önemli gündem maddelerinden biri oldu. İlçede geçmiş dönemlerde yaşanan su kesintileri, kanalizasyon hatlarındaki aksaklıklar ve altyapının genel durumu masaya yatırıldı.

Burhaniye Belediyesi birim müdürleri, ilçe genelinde yaşanan sorunları ve vatandaşlardan gelen talepleri BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'e doğrudan ileterek, çözüm sürecinin hızlandırılması adına yapılması gerekenleri aktardı. BASKİ yetkilileri, Burhaniye'de içme suyu, altyapı ve kanalizasyonların güçlendirilmesi adına belirlenen mevzuat ve program kapsamında gerekli çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını ifade etti.

Toplantıda ayrıca, yeni projelerin planlanması, mevcut hatların bakım ve onarım süreçlerinin hızlandırılması ve nüfus yoğunluğuna yönelik alınacak önlemler gibi konular da detaylı olarak görüşüldü.

Toplantıya, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (BASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, BASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nuri Çaynak, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Demir, Ayten Tuna, Oktay Erbalaban, Burhaniye Belediye Meclis Başkanvekili Tarık Erdil, Burhaniye Belediyesi birim müdürleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ile BASKİ daire başkanları ve Şube müdürleri katılım sağladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burhaniye Belediyesi'nde Altyapı Sorunları İçin Toplantı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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