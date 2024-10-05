Burhaniye Belediyesi'nde Yeni Müdürlük Görevlendirmeleri - Son Dakika
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Burhaniye Belediyesi'nde Yeni Müdürlük Görevlendirmeleri

Burhaniye Belediyesi\'nde Yeni Müdürlük Görevlendirmeleri

Burhaniye Belediyesi'nde iki müdürlükte görev değişikliği yapıldı. Zabıta Müdürü Yüksel Yüce, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne atanırken, Zabıta Müdür Vekilliğine Cesur Akbulut getirildi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yeni görev alan arkadaşlarına başarılar diledi.

05.10.2024 09:26  Güncelleme: 09:27
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Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi'nde yeni müdürlük görevlendirmeleri yapıldı.

Burhaniye Belediyesi yönetim şemasında iki müdürlükte görev değişikliği yaptı. Zabıta Müdürü görevini sürdürmekte olan Yüksel Yüce, İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne getirildi. Zabıta Müdür Vekili olarak ise, Zabıta Komiseri Cesur Akbulut getirildi. Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Servisi sorumlusu olarak görev yapan Mustafa Kayabaş da Zabıta Komiseri olarak görevlendirildi.

"Değişen ve Gelişen Burhaniye için hep birlikte çalışıyoruz" diyen Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Değerli mesai arkadaşlarıma yeni görev yerlerinde başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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