Burhaniye Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Gıda ve Eğitim Desteği

Yerel

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar sürüyor.

Burhaniye Belediyesi, 2024 yılında da ihtiyaç sahiplerinin taleplerine hızla yanıt verdi. Burhaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; okul kıyafetinden, karşılıksız burs desteğine, erzak yardımından sıcak yemek yardımına, bebek bezi desteğinden aceze maaşlarına kadar birçok noktada Burhaniyelilerin yanında olmaya devam etti.

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında titizlikle yürütülen yardım çalışmaları kapsamında 2024 yılı boyunca her gün ortalama 300 kişiye belediye mutfağında hazırlanan sıcak yemekler ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar teslim edildi. Bunun yanında yıl boyunca bin 362 koli gıda destek paketi, 264 kişiye ev eşyası yardımı, 10 bin çuval yakacak yardımı, 860 paket bebek bezi yardımı yapılırken, 4 bin 280 kişi sosyal market giyecek yardımlarından faydalandı. İlk ve orta öğrenim gören 445 öğrencilere okul kıyafeti ve kırtasiye desteği yapılırken, 250 üniversite öğrencisine de karşılıksız burs desteği verildi. Hastane ve sağlık kuruluşları için şehir dışına gitmek zorunda olan ihtiyaç sahibi 308 Burhaniyelinin otobüs biletleri yine belediye tarafından karşılandı. Asker ailelerine yapılan yardımlarının yanı sıra, yıl boyunca ortalama her ay 280 kişiye aceze maaşı ödemesi yapıldı.

Burhaniye'de yaşayan dezavantajlı gruplardan yaş almışlara, özel ihtiyaç sahibi bireylerden kadın ve çocuğa varıncaya kadar her bir yurttaşın her ihtiyacını düşünen ve yaşam kalitesini artırmak için bir dizi sosyal hizmet sunan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Sosyal Belediyecilik anlayışımızla Burhaniye'miz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR