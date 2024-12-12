Burhaniye Belediyesi'nden Öğrencilere Çevre Bilinci Toplantısı - Son Dakika
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Burhaniye Belediyesi'nden Öğrencilere Çevre Bilinci Toplantısı

Burhaniye Belediyesi\'nden Öğrencilere Çevre Bilinci Toplantısı

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi, öğrencilere yönelik düzenlediği toplantıda çevre bilincini artırmak için projeler üzerinde tartıştı ve öğrenci önerilerini dinledi.

12.12.2024 18:03  Güncelleme: 18:05
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Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi, çevre bilincini artırmak amacıyla öğrencilere yönelik bir toplantı gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Murat Bektaş, Çevre Mühendisi Burcu Baylan, Zabıta Memuru Ufuk Okumuş, Faruk Kızıklı İlkokulu Müdürü Bünyamin Gören, öğretmen Şükriye Sıkdağ ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen toplantı, çevre duyarlılığını artırmaya yönelik öneri ve projeleri ele aldı.

Toplantıda, öğrenciler çevre temizliği ve geri dönüşüm konusunda fikirlerini paylaştı. Özellikle sokaklarda izmarit ve çekirdek kabuklarının atılmasından duydukları rahatsızlıkları dile getiren öğrenciler, çevrenin korunması için daha fazla bilinçlendirme faaliyetinin yapılmasını talep etti.

Burhaniye Belediyesi, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek ve temiz bir çevre oluşturmak için yürüttüğü projeleri sürdüreceğini belirterek, tüm vatandaşları çevre konusunda daha dikkatli olmaya davet etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burhaniye Belediyesi'nden Öğrencilere Çevre Bilinci Toplantısı - Son Dakika

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