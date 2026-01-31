Burhaniye Belediyesi Sosyal Market 2025 Yılında 4 Bin 872 Vatandaşa Destek Oldu

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Belediye Sosyal Market, 2025 yılı boyunca 4 bin 872 vatandaşa ücretsiz destek sağladı. Giyimden ayakkabıya, ev tekstilinden oyuncak ve bebek ürünlerine kadar pek çok malzeme, denetlendikten sonra hijyenik şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yaptığı açıklamayla Sosyal Market'in bölgedeki pek çok vatandaşa destek sağladığını belirterek şunları kaydetti:

"Burhaniye Belediyesi Sosyal Marketi, 2025 yılı içerisinde 4 bin 872 vatandaşımıza ücretsiz yardımda bulundu. Giyim, ayakkabı, ev tekstili, oyuncak ve bebek ürünleri gibi pek çok ihtiyaç, titiz hijyen kontrollerinin ardından vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Dayanışma ve yardımlaşmanın gücüyle kimseyi yalnız bırakmıyor, Burhaniye'deki herkese dokunmaya devam ediyoruz. Sosyal Marketimiz, Mahkeme Mahallesi 8 Eylül Çarşısı'nda yer almakta ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla faaliyetlerini sürdürüyor."