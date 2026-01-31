Burhaniye Belediyesi Sosyal Market 2025 Yılında 4 Bin 872 Vatandaşa Destek Oldu - Son Dakika
Burhaniye Belediyesi Sosyal Market 2025 Yılında 4 Bin 872 Vatandaşa Destek Oldu

31.01.2026 11:00  Güncelleme: 13:01
Burhaniye'nin Sosyal Marketi, 2025 yılı boyunca giyimden oyuncaklara kadar birçok ürünü ücretsiz olarak 4.872 ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırdı. Belediye Başkanı Deveciler, dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Belediye Sosyal Market, 2025 yılı boyunca 4 bin 872 vatandaşa ücretsiz destek sağladı. Giyimden ayakkabıya, ev tekstilinden oyuncak ve bebek ürünlerine kadar pek çok malzeme, denetlendikten sonra hijyenik şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Sosyal Marketi 2025 yılında 4 bin 872 vatandaşa ücretsiz olarak giyimden ayakkabıya, ev tekstilinden oyuncak ve bebek ihtiyaçlarına kadar birçok ürünü ücretsiz olarak sağladı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yaptığı açıklamayla Sosyal Market'in bölgedeki pek çok vatandaşa destek sağladığını belirterek şunları kaydetti:

"Burhaniye Belediyesi Sosyal Marketi, 2025 yılı içerisinde 4 bin 872 vatandaşımıza ücretsiz yardımda bulundu. Giyim, ayakkabı, ev tekstili, oyuncak ve bebek ürünleri gibi pek çok ihtiyaç, titiz hijyen kontrollerinin ardından vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Dayanışma ve yardımlaşmanın gücüyle kimseyi yalnız bırakmıyor, Burhaniye'deki herkese dokunmaya devam ediyoruz. Sosyal Marketimiz, Mahkeme Mahallesi 8 Eylül Çarşısı'nda yer almakta ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla faaliyetlerini sürdürüyor."

Kaynak: ANKA

