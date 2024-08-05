Burhaniye Bilim ve Teknoloji Derneği'nden Kuantum Fiziği ve Zaman konulu etkinlik - Son Dakika
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Burhaniye Bilim ve Teknoloji Derneği'nden Kuantum Fiziği ve Zaman konulu etkinlik

Burhaniye Bilim ve Teknoloji Derneği\'nden Kuantum Fiziği ve Zaman konulu etkinlik

Burhaniye Bilim ve Teknoloji Derneği'nin düzenlediği 'Kuantum Fiziğine Giriş' ve 'Zaman ve Fizik' adlı etkinlikler Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte kuantum fiziği ve zaman konuları ele alındı.

05.08.2024 13:33  Güncelleme: 13:35
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Burhaniye Bilim ve Teknoloji Derneği'nin düzenlediği "Kuantum Fiziğine Giriş" ve "Zaman ve Fizik" adlı etkinlikler Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe, Burhaniye Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil, Burhaniye Belediye Meclis Üyeleri Erman Pazarbaşı ve Murat Dinçer katılım sağladı.

Etkinliğin açılışında derneğin kurucusu Fizikçi Prof. İdris Gümüş, katılımcılara kuantum fiziği ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Kuantum Fiziğine Giriş" adlı program, Prof. Dr. Afif Siddiki tarafından gerçekleştirildi. Ardından, Prof. Dr. Şafak Ural, "Zaman ve Fizik" konusunu ele aldı. Sunumların ardından konuklar, katılımcılarla soru-cevap şeklinde istişarelerde bulundu.

Burhaniye Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil ise programın sonunda Prof. Dr. Afif Siddiki ve Prof. Dr. Şafak Ural'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Tarık Erdil konuşmasında, "Kuantum fiziği, teknolojik ilerlemelerin temel taşıdır ve bu tür etkinliklerle halkımızı bilinçlendirmek büyük önem taşır. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e, bu tür faydalı etkinlikleri desteklediği için teşekkürlerimi sunuyorum. Burhaniye Belediyesi olarak bu tür etkinliklerin devam edecek" dedi.

Katılımcılar, bilimsel bilgilere erişim sağlayan etkinlikten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burhaniye Bilim ve Teknoloji Derneği'nden Kuantum Fiziği ve Zaman konulu etkinlik - Son Dakika

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