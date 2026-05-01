Burhaniye de 1 Mayıs Törenlerle Kutlandı

01.05.2026 21:17  Güncelleme: 21:50
Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi sendikaları ve vatandaşların katılımıyla coşkuyla kutlandı. Pankartlar ve sloganlar eşliğinde yürüyen binlerce kişi, Cumhuriyet Meydanı'nı bayram alanına çevirdi.

Burhaniye, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen geniş katılımlı yürüyüş ve kutlama programına ev sahipliği yaptı. Akşam üzeri saat 15.30 itibarıyla Burhaniye Halk Kütüphanesi  önünde bir araya gelen sendika üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, kortej oluşturarak yürüyüşe geçti.

Ellerinde taşıdıkları renkli pankartlar ve dillerindeki dayanışma sloganlarıyla Hürriyet Caddesi boyunca ilerleyen kalabalığa, yol kenarındaki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. İlçede birlik ve beraberlik rüzgarlarının estiği yürüyüş, herhangi bir aksama yaşanmadan kutlamaların adresi olan Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Meydanda toplanan kalabalığın yerlerini almasının ardından program başladı. İlk konuşmayı yapan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, katılımcıların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlardı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı da Dev Emekli Sen Üyesi Uğur Mamuk yaptı.

Uğur Mamuk konuşmasında, "Türkiye'de milyonlarca emekli bilinçli bir yoksullaştırma politikasıyla sefalet zülmüne mahküm edilmiştir. Yıllarca çalıştık. Ürettik. Bu ülkeyi ayakta tuttuk. Ama bugün…Bu toprakları ilmek ilmek dokuyanlar! Ömrünü fabrikaların çarkında, tarlaların hasadında, dersliklerde, atölye tezgahlarında, masa başlarında feda edenler! Emekliler! Demokrasi ve sınıf mücadelesinden emekli olmayanlar. Bükülmüş bellerimizi teslimiyet sanıyorlar. Yanılıyorlar. Susuz bırakılan sofralarımızı kader sanalım istiyorlar. Aldanıyorlar. Biz sınıftan emekli olmadık; biz kavgayı saçlarımızın akıyla, ömrümüzün sabrıyla yeniden kuşandık. 2026'nın 1 Mayıs'ında; sokağın sesini, mutfağın yangınını, yüreğin fırtınasını alıp geliyoruz" sözlerine yer verdi. Direne direne kazanacağız sloganları atan katılımcılar, konuşmaların ardından halaylar çektiler. Meydanda toplanan yüzlerce vatandaş programın ardından sessizce dağıldı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
